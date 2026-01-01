Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Amys letzte Nacht

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 16vom 01.01.2026
Amys letzte Nacht

Amys letzte NachtJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 16: Amys letzte Nacht

41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Im November 1991 verschwindet in Florida die 21-jährige College-Studentin Amy Blount nach einer Partynacht mit ihren Freunden. Da die Polizei keinerlei Anhaltspunkte für ein Verbrechen hat, geht sie dem Fall zunächst nicht weiter nach. Amys beste Freundinnen starten eine dreitägige Suchaktion, doch jede Mühe bleibt unbelohnt. Erst nach drei langen Wochen gibt es einen wichtigen Hinweis und ein angeblicher Zeuge wird zum Hauptverdächtigen in dem Fall.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Kabel Eins Doku
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen