SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 3vom 01.01.2026
40 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Die Krankenschwester Micki Joe West verschwindet auf dem Weg zur Arbeit. Ein Jahr später erhalten die Ermittler den Hinweis, dass sie angeblich Opfer eines rituellen Kults wurde und in einer Höhle am Flussufer begraben ist. Doch die Polizei findet an dem besagten Ort keine Leiche. Sieben Jahre nach ihrem Verschwinden erhalten die Ermittler einen anonymen Brief mit dem Namen des Mörders von Micki. Ist dieser Brief echt oder erlaubt sich jemand erneut nur einen schlechten Scherz?

