Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Das Skelett im Wald

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 7vom 01.01.2026
Das Skelett im Wald

Das Skelett im WaldJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 7: Das Skelett im Wald

41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

In der Kleinstadt Coaldale in Pennsylvania verschwindet im Januar 2014 der 24-jährige Corey Samuels. In der Nacht zuvor war er mit seinen beiden Freunden Stanley Kralik und Oliver Trizarri im Wald zu einer Party unterwegs. Bei der Vernehmung sagen die beiden aus, dass es auf dem Weg zwischen ihnen und Corey zum Streit kam und sie deshalb ohne Corey zurück in die Stadt gegangen sind. Sagen Oliver und Stanley die Wahrheit oder ist in der Nacht doch etwas Schlimmeres passiert?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
SAT.1 GOLD
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen