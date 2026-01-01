Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 13: Der Tote im Schrank
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Zwei Tage vor dem Notartermin, bei dem er sein Testament aufsetzten wollte, wird desr 80-jährigen Kenneth Cross tot in seinem Kleiderschrank aufgefunden. Der Verdacht fällt schnell auf Kenneths Stiefsohn Michael, der nicht im Testament bedacht werden sollte. Doch im Laufe der Ermittlungen gerät auch die Putzfrau des Opfers ins Visier der Ermittler, die ihn nachweislich bestohlen hat. Wer ist der Mörder von Kenneth Cross und warum musste er sterben?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH