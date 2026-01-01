Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 01.01.2026
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

40 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Am 15. Juni 2015 verschwindet der Ingenieur und Bauunternehmer Sid Cranston in Kingman, Arizona. Sein Bruder Chris und Sids guter Freund Al Blanco machen sich gemeinsam mit der Polizei auf die Suche nach ihm. Doch die Ermittlungen geraten ins Stocken und auch eine groß angelegte Suchaktion bringt kein Ergebnis. Sieben Monate nach Sids Verschwinden erhält Chris einen merkwürdigen Anruf - bringt er endlich die Wahrheit ans Licht?

