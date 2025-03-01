VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Folge 1: Nordirland mit Ralf Bauer
20 Min.Ab 6
Begleiten Sie den Schauspieler Ralf Bauer ins malerische Nordirland. Erleben Sie mit ihm das Wechselspiel von windigen, durchs raue Meer geformten Küsten und sanften idyllischen Landschaften im Landesinneren
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv