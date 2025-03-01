Zum Inhalt springenBarrierefrei
Queensland mit Jürgen Heinrich

Queensland mit Jürgen Heinrich

Folge 15: Queensland mit Jürgen Heinrich

21 Min.Ab 6

Der Schauspieler Jürgen Heinrich nimmt Sie mit auf eine Entdeckertour durch den tropischen Teil Australiens, nach Queensland. Höhepunkt seiner Reise ist das Great Barrier Reefs, das größte Korallenriff der Erde. Dort stehen ein Helikopterflug und natürlich Tauchen auf dem Programm.

