VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Folge 6: Ungarn mit Rike Schmid
20 Min.Ab 6
Kommen Sie mit, wenn sich Schauspielerin Rike Schmid auf eine Entdeckungstour durch Ungarn begibt. Von den prunkvollen Gebäuden der Hauptstadt Budapest, dem Charme alter Kaffeehäuser bis hin zum Plattensee und den Weinanbaugebieten bei Pecs: Diese Reise ist ein echtes Muss für alle Liebhaber von Kultur und Kulinarik. Sehen Sie eine Reportage mit vielen Tipps für die nächste Reiseplanung.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv