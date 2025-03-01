VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Folge 9: Antarktis 1 mit Richy Müller
21 Min.Ab 12
VIP Trip - Prominente auf Reisen 2: Schließen Sie sich Schauspieler Richy Müller an und entdecken Sie die unberührte Schönheit der Antarktis. Von atemberaubenden Panoramen mit einer überraschend vielseitigen Tierlandschaft in einer vielfältigen Landschaft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© blue planet tv