Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
VIP Trip - Prominente auf Reisen 2

Antarktis 2 mit Richy Müller

xploreStaffel 1Folge 10
Antarktis 2 mit Richy Müller

Antarktis 2 mit Richy MüllerJetzt kostenlos streamen

VIP Trip - Prominente auf Reisen 2

Folge 10: Antarktis 2 mit Richy Müller

22 Min.Ab 12

VIP Trip - Prominente auf Reisen 2: Entdecken Sie zusammen mit Schauspieler Richy Müller das pulsierende Stadtleben der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires und die eisige Schönheit der Antarktis. Von der berühmten argentinischen Küche über den rassigen Tango, bis hin ins ewige Eis: Eine Reise für Individualisten, Abenteurer und Naturliebhaber.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
xplore
VIP Trip - Prominente auf Reisen 2

VIP Trip - Prominente auf Reisen 2

Alle 1 Staffeln und Folgen