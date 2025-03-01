VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Folge 5: Hongkong mit Anja Kruse
25 Min.Ab 6
Seien Sie dabei, wenn Schauspielerin Anja Kruse die kulturellen Highlights und Modetrends in Hongkong genauer unter die Lupe nimmt. Die Reise führt sie von den modernen Shopping Malls der Großstadt über zahlreiche Straßenmärkte bis hin zu entlegenen Tempeln. Entdecken Sie eine noch weithin unbekannte Seite von Hongkong und lernen Sie mehr über die Metropole, die sich immer wieder neu erfindet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
VIP Trip - Prominente auf Reisen 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv