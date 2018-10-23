Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sitzung 4: Vurschrift is Vurschrift vom 23.10.2018

PULS 4Staffel 3Folge 4vom 23.10.2018
67 Min.Folge vom 23.10.2018Ab 6

Das Ratepanel schlägt wieder zu: Christopher Seiler, Gerald Fleischhacker, Reinhard Nowak, Gernot Haas und Aida Loos versammeln sich am Dienstag, den 23. Oktober um 20:15 Uhr rund um Host Rudi Roubinek um absurde Behördenfrotzeleien aufzudecken. Mit dabei: Andrea Händler als Helga Hantig und Aida Loos als rasende Reporterin.

PULS 4
