Sitzung 4: Vurschrift is Vurschrift vom 23.10.2018
Folge 4: Sitzung 4: Vurschrift is Vurschrift vom 23.10.2018
Folge vom 23.10.2018
Das Ratepanel schlägt wieder zu: Christopher Seiler, Gerald Fleischhacker, Reinhard Nowak, Gernot Haas und Aida Loos versammeln sich am Dienstag, den 23. Oktober um 20:15 Uhr rund um Host Rudi Roubinek um absurde Behördenfrotzeleien aufzudecken. Mit dabei: Andrea Händler als Helga Hantig und Aida Loos als rasende Reporterin.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4