ORF1Staffel 2025Folge 553vom 19.06.2025
34 Min.Folge vom 19.06.2025

Das Beste und Lustigste aus mittlerweile über 500 Sendungen der beliebten Freitagabendshow. Oliver Baier und seine Rateteams haben schon so oft gute Laune und Wissen verbreitet, dass es an der Zeit ist, die witzigsten Sendungen, interessantesten Fragen und skurrilsten Dinge der Woche aus den vergangenen Jahren noch einmal zu sehen. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

ORF1
