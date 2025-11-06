Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was gibt es Neues? vom 07.11.2025

ORF1Staffel 2025Folge 572vom 06.11.2025
Für das Rateteam Alex Kristan, Eva Maria Marold, Michael Bauer alias Heidelbeerhugo, Isabell Pannagl und Viktor Gernot dreht sich diesmal alles um Billy, den Bären. Wer eine Umarmung von diesem übergroßen Kuscheltier möchte, muss aber zuerst die Frage nach dem „Dornröscheneffekt“ richtig beantworten. Oliver Baier bekommt Ideen zu hören, die vielfältig und absurd gleichermaßen sind. Besonders turbulent wird es bei der Frage, mit welcher Bitte sich Lego an die Polizei einer Kleinstadt in den USA wandte: „Hanf-Lego“ und „Fußschmerz-Klagen“ sorgen für Lachkrämpfe im Rateteam. Proschat Madani stellt in dieser Woche die Promifrage: Sie möchte wissen, worum es sich bei einer „Seitenrolle“ handelt. Bildquelle: ORF/Klaus Titzer

