ORF1Staffel 2025Folge 571vom 30.10.2025
Folge 571: Was gibt es Neues? vom 31.10.2025

41 Min.Folge vom 30.10.2025

Oliver Baier begrüßt sein Rateteam am "Tag der Zauberei", der zeitgleich mit dem "Steigere-Deine-übersinnlichen-Fähigkeiten"-Tag begangen wird. Wenn das keine Auflagen sind für Gery Seidl, Caroline Athanasiadis, Omar Sarsam, Antonia Stabinger und Viktor Gernot! Die Frage nach dem "Geistkorb" ist quasi aufgelegt. Aber zu welchem besonderen Zweck ein Astronaut 1973 einen Kassettenrekorder an Bord der amerikanischen Raumstation brachte, steht sprichwörtlich in den Sternen. Die Promifrage kommt von Sängerin Birgit Denk: Sie möchte wissen, was die Fachwelt unter "Knochenmusik" versteht. Ein überirdischer Abend, der mit viel irdischem Schmäh zelebriert wird!

ORF1
