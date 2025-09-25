Was gibt es Neues? vom 26.09.2025Jetzt kostenlos streamen
Gemeinsam mit Oliver Baier feiern Gery Seidl, Eva Maria Marold, Omar Sarsam, Lydia Prenner-Kasper und Viktor Gernot das 200-jährige Bestehen der Eisenbahn. Inhalt: Einsteigen bitte, der Comedy-Zug fährt gleich los! Zur Feier des 200-jährigen Bestehens der Eisenbahn machen Gery Seidl, Eva Maria Marold, Omar Sarsam, Lydia Prenner-Kasper und Viktor Gernot Halt bei der Frage nach dem „Kamelzug“. Dann geht es weiter über die Frage nach einem besonderen Service der Deutschen Bahn in den siebziger Jahren. Als Höhepunkt der Reise verwöhnt Lokführer Oliver Baier das Publikum mit einem exklusiven Ding der Woche. Die Promifrage stellen die „Soko Linz“-Ermittlerinnen Katharina Stemberger und Angelika Niedetzky: Sie wollen vom Rateteam wissen, worum es sich bei einer „Kojoten-Rolle“ handelt. ORF/Thomas Jantzen
