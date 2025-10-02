Was gibt es Neues? vom 03.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 568: Was gibt es Neues? vom 03.10.2025
Für das Rateteam – Michael Niavarani, Joachim Brandl, Magda Leeb, Viktor Gernot und erstmals Jenny Frankl – dreht sich alles um die „Aschenputtel-Regel“. Märchen ohne Ende verspricht das neue Programm das Kabarett Simpl und märchenhaft schön sind auch die Antworten von Michael Niavarani, Joachim Brandl, Magda Leeb, Viktor Gernot und – erstmals bei Oliver Baier zu Gast im Studio – Jenny Frankl. Passend zum Thema will der Gastgeber vom Rateteam wissen, worum es sich bei der „Aschenputtel-Regel“ handelt. Bevor die Simpl-Runde zu spät die richtige Antwort findet und sich in ein Feld voller Kürbisse verwandelt, gehen sie schnell zur nächsten Frage über: Gesucht ist die „kluge Ecke“. Die Promifrage stellen in dieser Woche Veronika und Elisabeth Aigner, Österreichs schnellstes Duo im Para-Skisport: Sie wollen vom Rateteam wissen, mit welchem besonderen Feature das Fan-Trikot des britischen Fußballverein FC Newcastle United ausgestattet ist.
