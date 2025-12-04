Was gibt es Neues?
Folge 579: Was gibt es Neues?
Herzlichen Glückwunsch, Oliver Baier! In der großen Geburtstagsausgabe von Was gibt es Neues? steht der Jubilar im Mittelpunkt und zum ersten Mal weiß der Moderator selbst nicht, was auf ihn zukommt. Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Thomas Maurer, Malarina und Clemens Maria Schreiner beschenken heute den Moderator mit Goodies und es zeigt sich, die Wurfgeschicklichkeit des Rateteams lässt zu wünschen übrig! Eindeutig talentierter ist das Rateteam, wenn es um das Beantworten kurioser Fragen geht. So will unser Geburtstagskind wissen, worum es sich bei einem Auswärtsdreier handeln könnte, wie die kroatische Insel „Babina Gusica“ zu ihrem Namen gekommen ist und warum bis in die Achtziger Jahre am Praterstern in Wien an manchen Tagen ein blaue Fahne gehisst wurde? Ein besonderes Highlight: Der Radio Wien Chor überrascht Oliver mit einem Ständchen und ein prominenter Fragensteller sorgt für einen spannenden Cliffhanger, der erst im Laufe der Sendung gelüftet wird. Ein Fest der guten Laune für und mit Oliver Baier!
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick