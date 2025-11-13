Was gibt es Neues? vom 14.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Was gibt es Neues?
Folge 573: Was gibt es Neues? vom 14.11.2025
Für das Rateteam Gery Seidl, Eva Maria Marold, Thomas Maurer, Lydia Prenner-Kasper und Viktor Gernot dreht sich diesmal alles wie bei der gesuchten "Schleuderparty". Winterliche Glatteis-Geschichten, Punsch-Anekdoten und Waschmaschinen-Werbung aus dem vorigen Jahrhundert sorgen für ein Feuerwerk an absurden Bildern. Miriam Unger, die Regisseurin der ORF-Erfolgsserie "Tage, die es nicht gab", stellt die Promifrage und bringt das Team ins Grübeln über eine geheimnisvolle "Schlägerklappe". Beim "Ding der Woche" wird es praktisch und Oliver Baier verliert fast die Fassung. Ob japanische Piktogramme oder viktorianische Toilettenpapier-Revolutionen, diese Folge steckt voller Überraschungen und Pointen. Wer wissen will, warum Luftballons zugeschraubt werden sollten, darf diese Sendung nicht verpassen! Bildquelle: ORF/Klaus Titzer
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick