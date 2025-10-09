Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues? vom 10.10.2025

ORF1Staffel 2025Folge 569vom 09.10.2025
Was gibt es Neues? vom 10.10.2025

Was gibt es Neues? vom 10.10.2025Jetzt kostenlos streamen

Was gibt es Neues?

Folge 569: Was gibt es Neues? vom 10.10.2025

40 Min.Folge vom 09.10.2025

Oliver Baier feiert mit seinem Rateteam nicht nur den „Welttag des Händewaschens“, sondern auch den „Ehrentag des Virus“. Alex Kristan, Ulrike Beimpold, Berni Wagner, Malarina und Viktor Gernot raten, lachen und erhalten dafür Viren-Stofftiere als Belohnung. Promifragensteller Dr. Ronny Tekal vom Medizinkabarett-Duo „Peter & Tekal“ sorgt mit einer kuriosen Fragen für zusätzlichen Spaß. Bildquelle: ORF/ORF/Thomas Jantzen

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Was gibt es Neues?
ORF1
Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues?

Alle 1 Staffeln und Folgen