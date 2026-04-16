Was gibt es Neues? vom 17.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Was gibt es Neues?
Folge 605: Was gibt es Neues? vom 17.04.2026
Das Runde muss ins Eckige und jede Frage braucht eine Antwort. Zum Thema Fußball will Oliver Baier heute von seinem Rateteam unter anderem wissen, was ein „taktisches Bier“ ist? Für Clemens Maria Schreiner, Eva-Maria Marold, Florian Scheuba, Malarina und Viktor Gernot stellt diese Frage keine Abwehrkette dar, bieten sich doch zahlreiche Passoptionen an. So könnte ein taktisches Bier zum Beispiel Schnecken vom Salat fernhalten, oder bei der Polizeikontrolle hilfreich sein. Warum sich allerdings die deutsche Torwartlegende Toni Schumacher ein „F“ auf den großen Zeh tätowieren ließ, das erstaunt sogar die Fußballprofis im Studio. Die Legende Toni Polster will abschließend vom Rateteam wissen: Was macht einen Fußballer zum „James Bond“? Fest steht, nach einer guten Halbzeit haben Oliver Baier uns sein Team auch in dieser Woche wieder die Lizenz zum Lachen erhalten! Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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