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Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues? - Classics

ORF1Staffel 2026Folge 619vom 03.07.2026
Was gibt es Neues? - Classics

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Was gibt es Neues?

Folge 619: Was gibt es Neues? - Classics

40 Min.Folge vom 03.07.2026

Was ist eine Frühungs-Null? | Was wird in Schweden als "Robin Hood" bezeichnet? | Warum bestieg Alice Roosevelt zu Beginn der Amtszeit ihres Vater Theodore Roosevelt täglich mehrmals das Dach des Weißen Hauses? | Was ist ein Tratschstein? | Ding der Woche | Was versteht man in Fachkreisen unter Party-Kennzeichen?

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