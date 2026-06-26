Was gibt es Neues? - ClassicsJetzt kostenlos streamen
Was gibt es Neues?
Folge 618: Was gibt es Neues? - Classics
41 Min.Folge vom 26.06.2026
Kuriose Fragen, überraschende Antworten: Oliver Baier begrüßt in dieser "Classics"-Folge Thomas Maurer, Ulrike Beimpold, David Scheid, Lydia Prenner-Kasper, Omar Sarsam, Sonja Pikart und viele mehr. Gemeinsam rätseln sie über rätselhafte Begriffe und gehen unter anderem der Frage nach, was es mit dem Möbelwagenaustritt auf sich hat. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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