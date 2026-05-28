Was gibt es Neues? - ClassicsJetzt kostenlos streamen
Was gibt es Neues?
Folge 612: Was gibt es Neues? - Classics
40 Min.Folge vom 28.05.2026
Die Classics-Ausgabe von Was gibt es Neues? serviert frech die schrägsten Rätsel und legendärsten Lacher der Show. Omar Sarsam, Caroline Athanasiadis, Severin Gröbner und andere stellen sich wilden Fragen: Was ist bitte eine Nasenschleuder? Warum haben Leute in Malaysia lila Finger? Wieso tauchen Rasierklingen in alten US-Häusern auf? Und welcher geheimnisvolle Fallstreifen sorgt für Stirnrunzeln?
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Was gibt es Neues?
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