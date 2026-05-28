Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues? - Classics

ORF1Staffel 2026Folge 612vom 28.05.2026
Was gibt es Neues? - Classics

Was gibt es Neues? - ClassicsJetzt kostenlos streamen

Was gibt es Neues?

Folge 612: Was gibt es Neues? - Classics

40 Min.Folge vom 28.05.2026

Die Classics-Ausgabe von Was gibt es Neues? serviert frech die schrägsten Rätsel und legendärsten Lacher der Show. Omar Sarsam, Caroline Athanasiadis, Severin Gröbner und andere stellen sich wilden Fragen: Was ist bitte eine Nasenschleuder? Warum haben Leute in Malaysia lila Finger? Wieso tauchen Rasierklingen in alten US-Häusern auf? Und welcher geheimnisvolle Fallstreifen sorgt für Stirnrunzeln?

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Was gibt es Neues?
ORF1
Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues?

Alle 1 Staffeln und Folgen