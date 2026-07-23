Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues? - Classics

ORF1Staffel 2026Folge 621vom 23.07.2026
Was gibt es Neues? - Classics

Was gibt es Neues? - ClassicsJetzt kostenlos streamen

Was gibt es Neues?

Folge 621: Was gibt es Neues? - Classics

41 Min.Folge vom 23.07.2026

Oliver Baier und seine Rateteams sorgen mit kniffligen Fragen, überraschenden Antworten und jeder Menge Humor für beste Unterhaltung. Ein Wiedersehen mit besonders witzigen Momenten und den kuriosesten "Dingen der Woche" aus vergangenen Ausgaben. Bildquelle. ORF/Günther Pichlkostner

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Was gibt es Neues?
ORF1
Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues?

Alle 1 Staffeln und Folgen