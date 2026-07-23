Was gibt es Neues? - ClassicsJetzt kostenlos streamen
Was gibt es Neues?
Folge 621: Was gibt es Neues? - Classics
41 Min.Folge vom 23.07.2026
Oliver Baier und seine Rateteams sorgen mit kniffligen Fragen, überraschenden Antworten und jeder Menge Humor für beste Unterhaltung. Ein Wiedersehen mit besonders witzigen Momenten und den kuriosesten "Dingen der Woche" aus vergangenen Ausgaben. Bildquelle. ORF/Günther Pichlkostner
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