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Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues? - Shorts

ORF1Staffel 2026Folge 613vom 04.06.2026
Was gibt es Neues? - Shorts

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Was gibt es Neues?

Folge 613: Was gibt es Neues? - Shorts

25 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

Die kuriosesten Fragen, die witzigsten Antworten, die verrücktesten "Dinge der Woche" und viel Spaß mit Oliver Baier und seinen Gästen. Bildquelle: ORF/ Günther Pichlkostner

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