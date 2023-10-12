Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger

Burgunderbraten

TV1Staffel 1Folge 10vom 12.10.2023
Burgunderbraten

Folge 10: Burgunderbraten

12 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 6

Heute hat sich Elfriede Schachinger etwas ganz Besonderes überlegt. Gekocht wird ein klassischer Burgunderbraten mit Rindfleisch.

