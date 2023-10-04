Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger

TV1Staffel 1Folge 9vom 04.10.2023
Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger

Folge 9: Gemüselaibchen mit Buchweizen

11 Min.Folge vom 04.10.2023Ab 6

Elfriede Schachinger hat heute ein spannendes Rezept für Sie parat. In der neuen Ausgabe von „Was koch i heut?“ gibt es Gemüselaibchen mit Buchweizenmehl.

