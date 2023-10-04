Gemüselaibchen mit BuchweizenJetzt kostenlos streamen
Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger
Folge 9: Gemüselaibchen mit Buchweizen
11 Min.Folge vom 04.10.2023Ab 6
Elfriede Schachinger hat heute ein spannendes Rezept für Sie parat. In der neuen Ausgabe von „Was koch i heut?“ gibt es Gemüselaibchen mit Buchweizenmehl.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:KOCHEN
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bezirks TV Vöcklabruck GmbH
Enthält Produktplatzierungen