Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger

Rindfleischsalat und Party-Stangerl

TV1Staffel 1Folge 1vom 16.06.2023
12 Min.Folge vom 16.06.2023Ab 6

Besonders beliebt im Sommer sind kühlende und erfrischende Gerichte. Deshalb gibt’s heute bei Elfriede Schachinger einen köstlichen Rindfleischsalat mit Party-Stangerl.

