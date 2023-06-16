Rindfleischsalat und Party-StangerlJetzt kostenlos streamen
Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger
Folge 1: Rindfleischsalat und Party-Stangerl
12 Min.Folge vom 16.06.2023Ab 6
Besonders beliebt im Sommer sind kühlende und erfrischende Gerichte. Deshalb gibt’s heute bei Elfriede Schachinger einen köstlichen Rindfleischsalat mit Party-Stangerl.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bezirks TV Vöcklabruck GmbH
Enthält Produktplatzierungen