Bierschnitzel - gefülltJetzt kostenlos streamen
Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger
Folge 7: Bierschnitzel - gefüllt
13 Min.Folge vom 20.09.2023Ab 6
Das Traditionsgetränk Bier kann auch zum Kochen verwendet werden. Elfriede Schachinger zeigt Ihnen heute, wie Sie gefüllte Bierschnitzel mit Letscho-Gemüse zubereiten.
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Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Bezirks TV Vöcklabruck GmbH
Enthält Produktplatzierungen