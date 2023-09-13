Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger
Folge 6: Kaffee-Obers-Schnitten
13 Min.Folge vom 13.09.2023Ab 6
Heute backt Elfriede Schachinger dieses Mal einen köstlichen Kuchen. Am Menü stehen saftige Kaffeeobersschnitten.
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Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Bezirks TV Vöcklabruck GmbH
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