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Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger

Kaffee-Obers-Schnitten

TV1Staffel 1Folge 6vom 13.09.2023
Kaffee-Obers-Schnitten

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Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger

Folge 6: Kaffee-Obers-Schnitten

13 Min.Folge vom 13.09.2023Ab 6

Heute backt Elfriede Schachinger dieses Mal einen köstlichen Kuchen. Am Menü stehen saftige Kaffeeobersschnitten.

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