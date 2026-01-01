Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger
Saisonal, regional und frisch gekocht! Das ist das Motto von Elfriede Schachinger. Seit 2010 begeistert die Seminarbäuerin aus Schlatt im regionalen Fernsehen die Zuschauer mit Rezepten, die man gerne selbst ausprobiert. Freude an den tollen Lebensmitteln aus der Region und die Lust wieder selbst zu kochen und zu backen.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Bezirks TV Vöcklabruck GmbH
Enthält Produktplatzierungen
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