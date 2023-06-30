Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger
Folge 3: Kirsch-Streuselkuchen
13 Min.Folge vom 30.06.2023Ab 6
Elfriede Schachinger hat sich heute für etwas Süßes entschieden. Dieses Mal wird’s fruchtig, denn es gibt einen Kirsch-Streuselkuchen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:KOCHEN
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bezirks TV Vöcklabruck GmbH
Enthält Produktplatzierungen