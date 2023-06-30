Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger

Kirsch-Streuselkuchen

TV1Staffel 1Folge 3vom 30.06.2023
Kirsch-Streuselkuchen

Kirsch-StreuselkuchenJetzt kostenlos streamen

Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger

Folge 3: Kirsch-Streuselkuchen

13 Min.Folge vom 30.06.2023Ab 6

Elfriede Schachinger hat sich heute für etwas Süßes entschieden. Dieses Mal wird’s fruchtig, denn es gibt einen Kirsch-Streuselkuchen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger
TV1
Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger

Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger

Alle 1 Staffeln und Folgen