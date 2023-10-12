Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger
Folge 10: Burgunderbraten
12 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 6
Heute hat sich Elfriede Schachinger etwas ganz Besonderes überlegt. Gekocht wird ein klassischer Burgunderbraten mit Rindfleisch.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bezirks TV Vöcklabruck GmbH
Enthält Produktplatzierungen