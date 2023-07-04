Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger

Linsensalat mit Hühnerbrust

TV1Staffel 1Folge 4vom 04.07.2023
Folge 4: Linsensalat mit Hühnerbrust

12 Min.Folge vom 04.07.2023Ab 6

Der heutige Sommersalat von Elfriede Schachinger ist genau das Richtige bei heißen Temperaturen. Sie bereitet einen Linsensalat mit gebratenen Hühnerbruststreifen zu.

