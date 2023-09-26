Was koch i heut? mit Elfriede Schachinger
Folge 8: Apfelschmarrn
10 Min.Folge vom 26.09.2023Ab 6
Elfriede Schachinger bezaubert uns heute wieder mit einem süßen Klassiker. Sie verrät Ihnen das Rezept für ihren traditionellen Apfelschmarrn.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bezirks TV Vöcklabruck GmbH
Enthält Produktplatzierungen