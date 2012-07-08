Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 40

TelenovelaStaffel 3Folge 10vom 08.07.2012
Folge 40

Folge 40Jetzt kostenlos streamen

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 10: Folge 40

43 Min.Folge vom 08.07.2012Ab 6

Markus nimmt Maja das Versprechen ab, niemandem zu verraten, dass Gretas Tumor nicht operiert werden kann. Doch Maja kann die schreckliche Wahrheit nicht lange für sich behalten und setzt Robert in Kenntnis. Maja und Robert fürchten, Greta zu verlieren. Ihnen wird zudem klar, dass sie nun ein zusätzliches Geheimnis vor ihr haben. Maja graut es vor dem Arzttermin, zu dem sie Greta begleiten soll, und auch Robert macht sich große Sorgen, wie Greta die Diagnose verkraften wird. Dann aber verpasst Maja den Arzttermin, weil Greta in ihrer Unbekümmertheit zu früh bei Markus auftaucht und so die Diagnose in Majas Abwesenheit erfährt. Tief besorgt sucht Maja nach Greta und findet sie schließlich oben auf dem Leuchtturm.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wege zum Glück - Spuren im Sand
Telenovela
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Alle 7 Staffeln und Folgen