Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 37

TelenovelaStaffel 3Folge 7vom 03.07.2012
Folge 7: Folge 37

42 Min.Folge vom 03.07.2012Ab 6

Maja weiß nicht, wie sie Greta erklären soll, warum sie ihren Verlobungsring nicht mehr trägt und gibt schließlich vor, dass sie und Arthur sich gestritten haben. Da Greta nicht lockerlässt, verspricht Maja ihr, sich mit Arthur auszusprechen. Zur selben Zeit lässt Robert seine Familie in dem Glauben, dass er Greta nach ihrer Gesundung heiraten wird. In der Nacht, während Robert mit Maja telefoniert und Arthur traurig seinen Erinnerungen nachhängt, hat Greta einen Albtraum. Nach dem Aufwachen aber schiebt sie alle bösen Vorahnungen beiseite und freut sich auf ihre Heimkehr. Selbst der anstehenden Hirnoperation sieht sie unbesorgt entgegen. Zurück in Nordersund wird sie überschwänglich von den Ahlsens begrüßt. Doch schnell wird ihr die etwas verkrampfte Aufmerksamkeit zu viel. Endlich allein mit Robert, gesteht sie ihm, weggegangen zu sein, weil sie an seiner Liebe gezweifelt hatte und bittet ihn nun um Verzeihung. Robert weiß nicht, wie er damit umgehen soll.

Telenovela
