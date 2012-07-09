Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 41

TelenovelaStaffel 3Folge 11vom 09.07.2012
Folge 41

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 11: Folge 41

43 Min.Folge vom 09.07.2012Ab 6

Nachdem Maja Greta auf dem Leuchtturm gefunden hat, wird ihre Angst, ihre Freundin könne sich etwas antun, schnell widerlegt. Greta ist in der Tat in einer geradezu euphorischen Stimmung und davon überzeugt, eine Strahlentherapie ohne große Probleme bewältigen zu können. Maja kann ihren Optimismus nicht teilen, will ihr aber die Hoffnung nicht nehmen. Es scheint sich tatsächlich eine neue Chance für Greta aufzutun, denn Markus hat einen indischen Arzt eingeschaltet, der eine Koryphäe auf dem Gebiet der Hirnoperationen ist. Greta zeigt sich derweil auch Robert gegenüber voller Optimismus und ringt ihm das Versprechen ab, sie nicht wie eine Kranke zu behandeln.

