Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 14: Folge 44
Da Robert einem Gespräch über Maja ausweicht, beschließt Greta klammheimlich, zu Arthur nach Berlin zu fahren. Sie taucht mit einer fadenscheinigen Entschuldigung bei ihm auf, bekommt aber auch hier keine befriedigende Antwort auf ihre Frage, warum die beiden sich getrennt haben. So fährt sie enttäuscht wieder ab. Arthur informiert daraufhin Maja über Gretas Besuch. Alarmiert befürchtet Maja, dass Greta etwas von ihrer Liebe zu Robert ahnen könnte. Und tatsächlich, zurück in Nordersund stellt Greta Maja zur Rede. Siegesgewiss kopiert Kilian sich das Foto, auf dem Jan, Wiebke und Jule zu sehen sind. Dann besucht er Jule zum zweiten Mal an diesem Abend, um das Foto unbemerkt zurück an seinen Platz zu legen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick