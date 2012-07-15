Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 15: Folge 45
Maja quält es, Greta nicht die Wahrheit sagen zu können, als diese sie fragt, ob sie Robert liebe. Zu ihrer Erleichterung hakt Greta nicht weiter nach, sondern entschuldigt sich für ihre vorschnelle Unterstellung. Aber es stimmt sie traurig, dass Maja es für notwendig empfindet, Geheimnisse vor ihr zu haben. Aufgewühlt ruft Maja Robert an, und die beiden versichern sich, dass sie Greta unmöglich von ihrer Liebe erzählen können, wenn sie ihr nicht den Boden unter den Füßen wegziehen wollen. Doch dann stellt Robert entsetzt fest, dass er außerstande ist, Greta die Kraft zu geben, die sie jetzt so dringend nötig hat. Von Greta unbemerkt, bricht er zusammen. Es gelingt Maja, ihn wieder aufzubauen, aber dann erhalten die beiden eine weitere Hiobsbotschaft.
