Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 9: Folge 39
Entsetzt darüber, dass Arthur und Maja sich endgültig getrennt haben, versucht Greta zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Doch weder Arthur noch Maja wollen ihr den wahren Grund erzählen. Gretas ehrliche Anteilnahme verstärkt Majas schlechtes Gewissen, und sie leidet immer mehr darunter, ihre Freundin anlügen zu müssen. Als Greta ihr vorschlägt, den ganzen Tag über bei ihr zu bleiben, wird es Maja zu viel und sie bittet ihre Freundin, sie alleinzulassen. Gretas Anteilnahme aber macht Maja erneut klar, was diese Freundschaft für sie beide bedeutet. Daraufhin sucht sie Markus auf, um von ihm zu erfahren, wie sie Greta bei der anstehenden Operation am besten unterstützen kann. Doch statt ihr einfach ein paar Ratschläge zu geben, teilt Markus ihr eine beängstigende Neuigkeit mit.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick