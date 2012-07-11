Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 13: Folge 43
Maja und Robert wissen, dass sie ihre Liebe nicht ausleben dürfen, solange Greta nicht wieder gesund ist. So schwer es ihnen auch fällt, sie sehen keinen anderen Ausweg, als auf Abstand zueinander zu gehen. Robert flüchtet sich nun in die Arbeit, während Maja Bernd emsig bei der Gartenbepflanzung unterstützt. Da ruft Greta an und möchte sich mit ihr treffen. Maja aber sieht sich außerstande, ihre Freundin weiter anzulügen und sagt ihr unter dem Vorwand der angeblich dringenden Gartenarbeit ab. Trotzdem bekommt sie ihre widerstreitenden Gefühle nicht in den Griff und ruft schließlich bei Arthur an, der versucht, ihr Mut zu machen. Da gibt Maja ihm zu verstehen, dass es aus ist zwischen ihr und Robert. Greta wiederum lässt Majas anhaltende Traurigkeit keine Ruhe, sie findet aber bei Robert in dieser Hinsicht keine Unterstützung.
