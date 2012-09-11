Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 12: Folge 87
Nachdem Maja und Robert zu dem Schluss gekommen sind, dass es kein Zurück gibt, gelingt es ihnen auch, sich wieder zu versöhnen, und sie hoffen, dass ihre Liebe zu Greta sie weiterhin leiten wird. Erleichtert kann Maja sich nun wieder an ihre Arbeit machen. Auch Robert und Arthur gehen ihren jeweiligen Tätigkeiten nach, während Greta allein zurück bleibt und nicht recht weiß, wie sie sich die Zeit vertreiben soll. Da weist Bernd sie darauf hin, dass sein Hochzeitsgeschenk, Nis Puck, besonderer Aufmerksamkeit bedarf, wenn er kein Unglück über das Haus bringen soll. Nach der Geborgenheit, die Jule bei Markus erleben konnte, gelingt es ihr, sich Kilian zu widersetzen.
