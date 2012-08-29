Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 3: Folge 78
Sowohl Maja und Arthur als auch Markus erscheinen entgegen der Absprache mit Greta rechtzeitig im Krankenhaus, um ihr bei ihrer ersten Bestrahlung beizustehen. Wieder einmal können sich alle von Gretas Tapferkeit überzeugen. Anschließend bittet Greta Ulla, auch nach der Abreise von Jan und Senta im Klippenhaus zu arbeiten, was Ulla nur allzu gerne annimmt. Doch ihre Freude darüber erhält noch am selben Tag einen Dämpfer, als Maja ihr und Bernd schweren Herzens mitteilt, dass Arthur und sie demnächst ausziehen werden. Nach einem ersten Moment der Traurigkeit aber, zieht Ulla ihre eigenen Schlüsse. In der Reederei fehlt Wiebke an allen Ecken und Enden. Nachdem nun Senta und Jan ihren beiden Söhnen die Reederei überschrieben haben, kümmern diese sich unabhängig voneinander um einen Ersatz.
