Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 77

TelenovelaStaffel 6Folge 2vom 28.08.2012
42 Min.Folge vom 28.08.2012Ab 6

Als Bernd Maja und Arthur auf ihrem Zimmer überrascht, bevor sie die verräterische Koffermatratze verstecken können, fürchten beide, dass ihre Scheinehe aufgeflogen ist. Zu ihrer Erleichterung aber zieht Bernd einen ganz harmlosen Schluss. Um nicht ständig das glückliche Ehepaar vortäuschen zu müssen, beschließen Maja und Arthur nun, nach einer Wohnung zu suchen. Obwohl Greta sich ihren Freunden gegenüber gelassen gibt, schläft sie in der Nacht vor ihrer ersten Bestrahlung sehr unruhig. Trotzdem will sie nicht, dass jemand von ihren Freunden sie zu dem Termin begleitet, denn sie möchte weder wie eine Kranke behandelt werden, noch dass ihre Freunde das eigene Leben nach ihren Therapieterminen ausrichten. Und so fährt Robert sie allein zur Klinik.

