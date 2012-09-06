Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 84

TelenovelaStaffel 6Folge 9vom 06.09.2012
Folge 84

Folge 84Jetzt kostenlos streamen

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 9: Folge 84

43 Min.Folge vom 06.09.2012Ab 6

Nachdem Maja und Arthur sich haben überreden lassen, das Zimmer von Senta und Jan anzusehen, überrumpelt Greta sie mit dem Angebot, ins Klippenhaus zu ziehen. Sie können ihren Schreck nicht vor Greta verbergen, die sie daraufhin enttäuscht darum bittet, wenigstens diese eine Nacht im Klippenhaus zu verbringen und es sich dann noch einmal zu überlegen. Maja und Arthur sind sich jedoch einig, dass sie nicht mit Robert und Greta unter einem Dach leben können. Um Greta nicht noch mehr zu verletzen, beschließen sie aber so lange zu bleiben, bis sie eine eigene Wohnung gefunden haben. Auch Robert ist der Gedanke unangenehm, in Zukunft mit Maja in einem Haus zu wohnen. Während Greta nun einsieht, dass sie voreilig gehandelt hat, hat Maja einen eindringlichen Traum.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Wege zum Glück - Spuren im Sand
Telenovela
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Wege zum Glück - Spuren im Sand

Alle 7 Staffeln und Folgen