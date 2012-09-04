Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 7: Folge 82
Da Maja weiß, wie glücklich Greta ist, kann sie sich zusammen mit Arthur an den Hochzeitsfotos erfreuen. Als ihnen dann auch noch die Wohnung außerordentlich gut gefällt, die sie an dem Tag besichtigen, sehen beide optimistisch in die Zukunft. Deshalb will Maja, die noch am selben Abend ihr Parkprojekt vorstellen muss, nun doch an der Ballonfahrt teilnehmen, die Markus den beiden Brautpaaren zur Hochzeit geschenkt hatte. Die frisch vermählten Ehepaare genießen die Fahrt zwischen Himmel und Erde in vollen Zügen, und es gelingt ihnen, für einen Moment die Wirklichkeit zu vergessen. So vereint wünschen sie sich, die Zeit würde stillstehen. Nachdem es Jule gelungen ist, Markus dazu zu bewegen, mit ihr zu schlafen, hält sie es nicht länger bei ihm aus und lässt ihn ohne weitere Erklärung allein zurück. Dadurch allerdings verstärkt sie seine Zweifel, und Markus ist nun überzeugt, einen Fehler gemacht zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick