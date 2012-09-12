Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 13: Folge 88
Während eines improvisierten Fußballspiels zu viert merken die beiden Ehepaare, wie gut es ihnen allen tut, ihre Zeit gemeinsam zu verbringen. Auch Robert ist nun davon überzeugt, dass Maja mit ihrem Umzug ins Klippenhaus richtig gehandelt hat. Während Robert und Greta sich nahe wie nie sind, glauben Arthur und Maja, dass auch ihre Probleme lösbar sind. Gerade als Kilian sich eine von Sentas Kleiderkisten vom Speicher geholt hat, um sich mit ihrem Geruch zu trösten, ruft sie an und rät ihm, er solle seinen Gegnern kraftvoll entgegen treten. Kilian zieht seine ganz eigenen Schlüsse aus diesem Rat. Als erstes verlangt er von Edmund, zu den Sieverstedts zu ziehen, um so Wiebke, die er mittlerweile eindeutig als Roberts Verbündete sieht, auch daheim unter Kontrolle zu haben.
