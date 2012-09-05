Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 83

TelenovelaStaffel 6Folge 8vom 05.09.2012
43 Min.Folge vom 05.09.2012Ab 6

Nach der Ballonfahrt lädt Greta die anderen zu sich ins Klippenhaus ein. Doch bald schon müssen alle ihrer Arbeit nachgehen, und Greta bleibt allein mit Ulla zurück, die sich seit Sentas und Jans Weggang unterfordert fühlt. Als Greta zudem erfährt, dass Maja und Arthur die Wohnung, die ihnen so gut gefiel, nicht bekommen haben, fasst sie einen Entschluss, für dessen Umsetzung sie Bernds Hilfe braucht. Sie lädt Maja und Arthur zum Abendessen ein. Da Arthur sich verspätet und Greta in der Küche zu tun hat, finden Maja und Robert sich für einen kurzen Moment allein wieder. Beide wissen kaum noch, wie sie miteinander umgehen sollen, versuchen aber, sich gegenseitig davon zu überzeugen, dass alles in bester Ordnung sei. Als Maja und Arthur schließlich aufbrechen wollen, überredet Greta sie, sich Jans und Sentas Zimmer anzusehen.

